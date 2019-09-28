На Донбассе в результате боя с боевиками погиб боец Нацгвардии

В пятницу, 27 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Александр Маркив, старший лейтенант, военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщает Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

«27 сентября в зоне проведения ООС в бою с российско-террористическими вооруженными формированиями героически погиб старший лейтенант Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Он храбро воевал и погиб, защищая украинский народ», - говорится в сообщении.

В подразделении отмечают, что Александр Маркив участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО / ООС в рядах ВСУ, а позже - Нацгвардии, пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования. Без отца и мужа остались маленький сын и жена.

Напомним, на Николаевщине простились с морпехом, который погиб на Донбассе от пули снайпера боевиков.