К 150-летию Донецка оккупационные «власти» с пафосом установили «инновационный» таксофон со встроенным роутером

К 150-летию Донецка, 25 августа оккупанты установили в городе таксофон, однако в сети новость стала популярной спустя несколько недель, после сюжета на «местном телевидении».

Ролик был опубликован на YouTube-канале «Первый Республиканский Телеканал».

Необычность таксофона в том, что в этот «высокотехнологичный аппарат» вмонтирован роутер, до чего лучшие умы оккупантов додумались «очень своевременно». На видео, которое уже успело стать мемом, обратила внимание известная телеведущая и блогер Янина Соколова.

- Почему таксофон один? Вы по нему куда звонить будете? В ООН?» Алло! ООН? Нас захватили долбой*бы! — прокомментировала Соколова ролик в шутливой форме.

Пропагандисты утверждают, что таксофон нужен многочисленным российским туристам в Донецке, на что Соколова также нашла ответ: