На Донбассе уничтожили террориста-снайпера «Скрипача»

На Донбассе уничтожен террорист, уроженец Одессы Андрей Куцкий, который выполнял функции оператора БПЛА и снайпера в так называемом 1-м АК российских наемников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

По данным сайта "Миротворец", Куцкий принимал участие в боевых действиях с 12.01.2015 в качестве старшего сержанта взвода связи ОМБ «август». Использовал псевдоним Андрей Милославский.

Напомним, на Донбассе ликвидирован один из боевиков террористической «ДНР» Алексей Троцай, который возглавлял разведку подразделения оккупантов «Восток». Он умер в реанимации после полученных 6 сентября ранений.