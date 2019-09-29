В российской больнице скончался первый президент Крыма

Юрий Мешков В России в воскресенье, 29 сентября, скончался первый и последний президент Крыма Юрий Мешков.

Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщается, Мешков умер в больнице Московской области на 74-году жизни. О его смерти в соцсетях заявила его дочь Мариана. За пол часа до смерти она рассказала, что Мешков был переведен в реанимацию, после того как на выходных остался без присмотра врачей.

Мешков 1 сентября перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Турецкие врачи ввели его в искусственную кому и вывели из нее через сутки. По словам дочери, Мешков получил инсульт после спора с администрацией отеля.

16 сентября его перевезли в Россию. Кроме инсульта у него диагностировали воспаление легких, однако его состояние улучшалось: Мешков начал разговаривать и проявлял интерес к жизни.

Справка:

Юрий Мешков - в 1994-1995 годах первый и единственный Президент Республики Крым (АРК в составе Украины). Кандидат юридических наук.

Лишен поста 17 марта 1995 года, в соответствии с Законом Украины «Об отмене Конституции и некоторых законов Автономной Республики Крым», которым Республика Крым преобразовывалась в Автономную Республику Крым.

2 июля 2011 года Юрий Мешков приехал в Симферополь в связи с гибелью его жены Людмилы.

Тогда же он дал пресс-конференцию и сделал ряд сепаратистских заявлений, после чего Окружной административный суд Крыма поддержал постановление СБУ о выдворении гражданина Российской Федерации Мешкова с территории Украины с ограничением въезда на 5 лет.

СБУ обосновывало свое требование тем, что он допустил высказывания, косвенно призывающие к изменению конституционного устройства Украины.

После оккупации Крыма Россией Мешков снова прибыл на полуостров.