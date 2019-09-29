Раненый в Песках разведчик батальона «Донбасс» Владимир Аджавенко умер в больнице

В воскресенье, 29 сентября, в областной клинической больнице имени Мечникова умер Владимир Аджавенко (позывной Аджа), 1995 года рождения, житель Мариуполя, старший сержант, разведчик-наводчик батальона специального назначения «Донбасс» Национальной Гвардии Украины.

Об этом сообщил побратим погибшего, боец «Донбасса» Николай Ворошнов.

11 сентября в районе поселка Пески Донецкой области Владимир Аджавенко получил сверхтяжелое сквозное пулевое ранение головы от снайпера наемников РФ.

«Аджа. Покойся, брат. Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью», - отметил Николай Ворошнов.

Известно, что Аджавенко был эвакуирован военной авиацией в больницу Мечникова, перенес сложную операцию и находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Напомним, в пятницу, 27 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Александр Маркив, старший лейтенант, военнослужащий Национальной Гвардии Украины.