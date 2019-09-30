На Донбассе за сутки боевики 26 раз обстреливали позиции ВСУ

За минувшие сутки 29 сентября незаконные вооруженные формирования РФ и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центр штаба операции Объеденных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Потерь в результате вражеских обстрелов 29 сентбря с украинской стороны не было

В районе ответственности оперативно-тактической группы «Восток» противник совершил 15 обстрелов позиций ОС: трижды неподалеку Новотроицкого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; три раза возле Павлополя – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, по два раза неподалеку Водяного и Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Песков – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; возле Опытного, Авдеевки, Невельского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группы «Север» оккупанты 11 раз обстреливали позиции ОС: дважды неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского – из миномета калибра 120 мм; возле Новолуганского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, а также из гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новгородского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, а также гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от хутора Вольный – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группы «Восток»: неподалеку Новотроицкого – из стрелкового оружия и возле Водяного – из миномета калибра 82 мм, а также вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате этих обстрелов потерь в рядах ВСУ не было.

Напомним, как на Донбассе в результате боя с боевиками погиб офицер Нацгвардии.