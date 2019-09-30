В Великобритании заявили, что страна находится в состоянии «холодной войны» из-за кибератак России

Великобритания постоянно находится в стадии холодной войны из-за угрозы кибербезопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Как отметил начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер, разницы между миром и войной больше не существует, и уже невозможно провести четкое разграничение между конкуренцией и конфликтом.

- Я чувствую, что сейчас нахожусь в состоянии войны, но это не война, как мы ее определяли в прошлом, - заявил Глава Вооруженных сил Британии, выступая на литературном фестивале, вместе с бывшим генералом США и директором ЦРУ Дэвидом Петреусом.

По его словам, характер войны развивается, и «следует провести дебаты о том, как выглядит будущее войны».

Генерал Картер отметил, что традиционная концепция войны только на суше, на море и в воздухе устарела. Будущая война в основном ориентирована на информацию.

- Война по сути имеет политическую функцию. Она будет более сложной и будет захватывать новые области, в частности, космос и кибер, - подчеркнул глава военного ведомства Британии.

Вместе с тем, генералы сошлись во мнении, что российский президент Владимир Путин был «самым большим подарком для НАТО после окончания «холодной войны».

- НАТО сейчас имеет серьезные политические проблемы. Путин помог нам объяснить почему мы должны модернизироваться, - отметил Картер.

- Россия сегодня представляет большую угрозу, чем пять лет назад, - подчеркнул он.

Генерал также обозначил сложность надежного военного сдерживания, такого как сейчас в Прибалтике, и в то же время превращение вооруженных сил в будущее поле битвы, где, вероятно, будет доминировать кибервойна.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия хочет вернуть себе независимые страны бывшего Советского Союза, в том числе Украину и Грузию.