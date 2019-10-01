На Донбассе боевики 19 раз нарушили режим тишины - ранен один украинский военнослужащий

На Донбассе в течение минувших суток, 30 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также применялось вооружение БМП, зенитная установка, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

«Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил противник задействовал беспилотник с подвесом для сброса гранатометных выстрелов», - отметили в ООС.

Обстрелы велись недалеко от Водяного, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Опросного, Марьинки, Новозвановки, Зайцевого, Шумов, Луганского, Травневого, Светлодарска.

«За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения», - добавили в пресс-центре.

Напомним, что 29 сентября незаконные вооруженные формирования РФ и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.