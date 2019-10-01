Боевики «ДНР» приговорили жительницу Горловки к 11 годам тюрьмы – ее подозревают в якобы «шпионаже» в пользу СБУ

Пособники оккупантов утверждают, что горловчанка Марина Чуйкова якобы собирала для СБУ данные «военного характера» о «милиции ДНР». Сыновья женщины добиваются ее освобождения уже больше года.

Об этом сообщают «Новости Донбасса»

Боевики захватили Марину Чуйкову в марте 2018 года, но «приговор» ей «вынесли» только сейчас.

Чуйкову обвиняют в том, что она в середине апреля 2016 года посещала подконтрольную Украине территорию и якобы дала согласие сотрудничать с СБУ.

Утверждается, что женщина собирала сведения о боевиках НВФ «ДНР», делала снимки мест дислокации вооружения группировки и отправляла в СБУ.

Марина Чуйкова была задержана боевиками НВФ «ДНР» 19 марта 2018 года на блокпосту «Майорск». У женщины есть два сына, которые сейчас живут на подконтрольной украинским властям территории и добиваются ее освобождения с помощью международных инстанций. Они узнали о задержании мамы от горловских соседей. НВФ «ДНР» подтвердила удержание Чуйковой только летом 2018-го. Сыновья Чуйковой отрицают, что она могла заниматься шпионажем.

В прошлом году Европейский суд по правам человека обязал правительства Украина и России принять немедленные меры для освобождения Марины Чуйковой.

Сын Марины Чуйковой Савва рассказал «Новостям Донбасса», что представители НВФ «ДНР» на переговорах в Минске подтвердили, что удерживают ее как пленную.

В рамках переговоров Трехсторонней контактной группы идет подготовка обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и незаконными вооруженными группировками «Л-ДНР». Предварительной формулой обмена является 69 (украинцев) на 208 (те, кого требуют «Л-ДНР»). Конкретные сроки обмена пока не называются.

Напомним, ранее российские пропагандисты показали пленного украинского журналиста – из него могли выбить признание в работе на разведку