Надевали мешки на голову, били и поливали бараньей кровью: Российский журналист рассказал о «курсах» для военных корреспондентов в Крыму

Министерство обороны России запустило в оккупированном Севастополе курсы для военных корреспондентов. Ночной редактор издания «РИА Новости» Свят Павлов заявил, что морпехи там издевались над журналистами, избивали и поливали их бараньей кровью.

Заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, курсы военных журналистов «Бастион» в оккупированном Севастополе на базе «войсковой части 810-ой бригады морской пехоты» должны были подготовить корреспондентов к работе в горячих точках.

«Нас поселили в казарме, передвигаться по части мы должны были исключительно строем, а покидать её территорию мы и вовсе не могли. Жить мы должны были по военному распорядку и во всём следовать распоряжениям товарища старшего сержанта. Фактически, мы попали в армию на правах срочников, а не журналистов, то есть без всяких прав», - написал Павлов.

Первые два дня группе из 30 человек силовики читали лекции, которые, по его словам, сводились к тому, что «журналисты никто и звать их никак». После этого всех повезли на полигон, где их ждали условные террористы - морпехи. Там группу уложили лицом в камни, начали стрелять над головой и избили.

Позже председатель Союза писателей России Николай Иванов провёл им лекцию, в ходе которой рассказал о личном опыте нахождения в заложниках. Во время лекции в учебный класс ворвались морпехи, надели всем на головы мешки и связали руки. Членов группы погрузили в автобусы и отвезли на полигон.

«Там нас заставляли ползать на коленях по острым камням и колючкам, причём с тем же мешком на голове. С меня сняли мешок, лишь когда я начал задыхаться и терять сознание. В этом смысле мне повезло, потому что над остальными измывались ещё где-то полчаса. Кульминацией стал обильный полив избитых журналистов бараньей кровью», - написал Павлов.

Журналист утверждает, что в результате таких учений получил рассечение, множественные ушибы, черепно-мозговою травму и сотрясение мозга, повредил колени и локти.

«Мой коллега - примерно схожие повреждения, плюс оглох на одно ухо на несколько дней, другой - повреждение ребер и далее со всеми остановками. В учениях принимали участие и девушки. Одну из них увезли на скорой с истерическим припадком в больницу, другой - порвали ухо, вырвав сережку. Должной медицинской помощи никто не получил, моему коллеге и вовсе заявили, что «вас били профессионалы, так что нечего волноваться», - написал Павлов.

В этот день три участника курсов, включая Павлова, покинули учения.

Как известно, с 1 сентября в России вступили в силу поправки к закону «О СМИ», согласно которым все журналисты, работающие в зонах боевых действий, обязаны проходить обучение мерам безопасности. Без сертификата о прохождении таких курсов корреспондент не сможет попасть в зоны вооружённых конфликтов.

Ранее сообщалось, что российский пропагандист хотел стать депутатом в аннексированном Крыму, но ему отказали из-за судимости.