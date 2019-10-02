В России крымскотатарского активиста Мемедеминова приговорили к двум с половиной годам заключения

Фото: Антон Наумлюк, Ґрати В РФ Южный окружной военный суд признал крымскотатарского блогера и активиста правозащитного объединения «Крымская Солидарность» Наримана Мемедеминова виновным в публичных призывах к террористической деятельности, и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселения, а также запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

Об этом сообщают «Ґрати».

По версии обвинения, «не позднее» 7 июня 2013 года Мемедеминов создал видеозапись обращения на русском языке, начинающегося словами «Одна Умма — один флаг» и заканчивающееся словами «в нашем сердце», которое разместил на своем ютуб-канале и на странице ВКонтакте. Видео было посвящено проводимому в это время в Симферополе митингу исламской партии Хизб ут-Тахрир, запрещенной в России, но свободно действующей в Украине и большинстве европейских стран.

Оправдание деятельности организации послужило основой обвинения по части 2 статьи 205.2 УК РФ – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

В вину Мемедеминову российское следствие ставит еще два видео-ролика 2013 года, которые блогер разместил на своем ютуб-канале: «10 дней Рамадана» и «Не просто древняя постройка, а часть идейного фундамента». Несмотря на то, что видео были сняты и размещены до аннексии Крыма, следствие настаивало, что Мемедеминов виновен в том, что не удалил их после 2014 года, «осознавая факт вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации», где Хизб ут-Тахрир запрещена решением Верховного суда РФ 2003 года.

Кроме собственных роликов претензии следствия вызвали два репоста видео на странице Мемедеминова ВКонтакте: «встречи на русском языке неуставленного лица со словами «Хизб ут-Тахрир» – мировой призыв» и видеозаписи «2 года с начала революции» о ситуации в Сирии.

Прокурор Алексей Айданов во время прений сторон просил осудить его на шесть лет лишения свободы. Суд переквалифицировал обвинение с части 2 на часть 1, в связи с чем назначил более мягкое наказание, чем просило гособвинение, и зачел в срок осуждённому время, которые Мемедеминов провел под арестом с 22 марта 2018 года.

В то же время журналист вину не признал и настаивал, что преследование носит политический характер и является ответной реакцией со стороны российских властей на его активность, как гражданского журналиста.

«Нариман Мемедеминов стоял у истоков гражданской журналистики в Крыму после того, как на полуострове был осужден украинский журналист Мыкола Семена, запрещен въезд основателю информагенства «QHA» Исмету Юкселю, журналистке Алене Савчук, Алине Смутко и другим, заблокирован целый ряд интернет-изданий. Он один из первых начал освещать судебные процессы над политзаключенными в Крыму. С 2014 года он неоднократно подвергался давлению: в 2016 году в его доме прошел обыск, в ходе которого ему пытались подбросить запрещенную литературу, но это увидела супруга Наримана и провокация провалилась. В 2017 году его оштрафовали на 20000 рублей, за то что он вел репортаж с места обыска в доме активиста Сейдамета Мустафаева в Бахчисарае, назвав его участником несанкционированного митинга. В его адрес неоднократно поступали угрозы, однако он достойно продолжал выполнять свой долг», - выступил в прениях адвокат Мемедеминова Эдем Семедляев.

Отмечается, что в поддержку Наримана Мемедеминова выступила Европейская Федерация журналистов, Национальный союз журналистов Украины, организации «КрымСОС», Крымская правозащитная группа и Центр гражданских свобод, Профсоюз работников независимых СМИ Крыма. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал Мемедеминова политзаключенным.

Напомним, что в 2018 году адвокат арестованного оккупантами в Крыму гражданского журналиста и активиста Мемедеминова заявил, что тот был как минимум на 20 дней помещен в психиатрическую больницу для «обследования».