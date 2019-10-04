В Запорожской области осудили экс-милиционера, который по указке российского шпиона планировал взрыв в многоэтажке

В Запорожской области приговорили к 8 годам и 3 месяцам тюрьмы террориста – бывшего сотрудника уголовного розыска Днепрорудненского городского отдела милиции.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В сентябре 2015 года контрразведчики СБУ блокировали деятельность подпольной террористической группы в составе четырех человек, которую возглавлял экс-милиционер. Он выполнял задачи на территории региона под «кураторством» так называемого «главного разведывательного управления ДНР» и был завербован в марте 2015 года представителем спецслужб РФ с позывным «Дрозд».

«Основной задачей злоумышленника была подготовка и совершение ряда террористических актов на территории Запорожской области. Для этого он организовал поставки боеприпасов и взрывчатки из района проведения АТО, а также создал агентурную сеть по сбору информации о дислокации и перемещении военной техники армии Украины. Он планировал взрыв в многоэтажном жилом доме, заселенном преимущественно шахтерами, и подорвать железнодорожный переезд в пригороде Днепрорудного», - сообщили в СБУ.

Во время обыска у него изъяли боевые гранаты Ф-1, тротиловые и дымовые шашки, план-схему Запорожской АЭС, пророссийскую символику, агитационные листовки с призывами к нарушению территориальной целостности Украины.

Напомним, что одесский суд приговорил почти к 8 годам тюрьмы террориста, планировавшего устроить взрывы в Николаеве.