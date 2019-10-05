Боевики на Донбассе 35 раз открывали огонь - один украинский военнослужащий погиб, четверо ранены

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4-5 октября 35 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов и вооружения БМП, один военный погиб, четверо ранены.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил: по четыре раза вблизи Водяного и Павлополя и по два вблизи Новогнатовки и Новотроицкого, а также неподалеку Авдеевки, Лебединского, Водяного, в районе Богдановки, Верхеторецкого и вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел 14 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новолуганського и Луганского, дважды вблизи Мироновского, а также в районе Зайцево, Крымского, вблизи Новотошковского и Золотого.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня, ранив одного военнослужащего.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: вблизи Гнутового и Новогнатовки, а также в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» - один обстрел возле Золотого.

Напомним, что на Донбассе обострилась обстановка в районе проведения операции Объединенных сил за прошлые сутки, 3 октября. Вследствие обстрелов смертельное ранение получил украинский военный.