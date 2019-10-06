Штаб ООС: Боевики применяли минометы и гранатометы, один украинский военный ранен

В районе боевых действий на Донбассе боевики применили артиллерию, минометы и гранатометы. В результате обстрелов один украинский военный ранен, еще один травмирован.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов: дважды вблизи Павлополя и один раз неподалеку Старогнатовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета; неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики применили запрещенное оружие и совершили 18 обстрелов.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 18 обстрелов: четыре раза неподалеку Золотого - из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Хутора Вольный - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем; дважды неподалеку Новозвановки - из стрелкового оружия; вблизи Южного - из минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Майорского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Катериновки - из автоматического гранатомета; неподалеку Травневого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия», – добавили в штабе.

Сообщается, что за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирование.

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела: неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел: неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм и подствольного гранатомета.

В течение текущих суток потерь среди украинских военных нет.

Напомним,