Штаб ООС: Боевики 25 раз нарушили «режим тишины», применив гранатометы и вооружение БМП - один украинский военный погиб

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На Донбассе боевики 25 раз нарушили «режим тишины», применяя оружие запрещенных калибров, вооружение БМП, гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 15 обстрелов позиций ОС:

Трижды вблизи Новотроицкого – из вооружения БМП и гранатометов различных систем; дважды неподалеку Красногоровки и Павлополя – из противотанкового гранатомета, снайперского и стрелкового оружия; дважды вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки, Новогнатовки и Пищевика – из гранатометов различных систем; вблизи Березовой – из противотанкового гранатомета; неподалеку Новомихайловки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 10 обстрелов:

Трижды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Попасной – из стрелкового оружия; в районе Золотого-4 – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем; вблизи Золотого – из противотанкового гранатомета; в районе Зайцевого – из минометов калибра 82 мм.

В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Отмечается, что с начала текущих суток боевики нарушили режим перемирия один раз. 

Напомним, в пятницу, 27 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Александр Маркив, старший лейтенант, военнослужащий Национальной Гвардии Украины.

Юлия Акимова

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