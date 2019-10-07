После отвода ВСУ от линии разграничения за порядком будут следить полиция и Нацгвардия, – спикер ВР Разумков

Дмитрий Разумков После того, как от линии разграничения на Донбассе будут отведены Вооруженные силы Украины, за порядком там будут следить сотрудники полиции и Нацгвардии.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

По его словам, при отводе войск с линии разграничения безопасность будет сохраняться за счет Национальной гвардии, правоохранителей, которые там будут находиться.

На вопрос, не бросит ли Украина своих граждан, которые после разведения войск останутся за чертой контроля украинского войска, Разумков ответил: «Это украинская территория, на ней будут сохраняться законы Украины. А за соблюдением законов Украины и безопасностью будут следить правоохранительные органы Украинского государства. Я уверен, что к ним присоединятся и представители организации ОБСЕ, и журналисты, которые тоже очень часто принимают участие в этом процессе. Я уверен, что мы таким образом, к сожалению, не быстро, но сможем выйти из той патовой ситуации, которую мы наблюдаем в течение уже нескольких лет, и сможем начать реализовывать Минские договоренности. И таким образом, выполняя те пункты, которые указаны в Минске, выйдем на возвращение, в первую очередь, людей и своих территорий».

Что же касается проведения выборов на временно оккупированных территориях, что, по словам Разумкова, они могут там проходить исключительно по украинскому законодательству.

– И это одна из тех красных линий, о которых мы говорили. Второе — выборы могут происходить только когда нет пулеметов, танков, другого оружия. Потому что все это не позволяет провести выборы. Когда будет достигнут безопасный компонент, о чем говорят все политики и в первую очередь Президент и я, и представители нашей политической силы, тогда мы сможем исключительно по украинскому законодательству провести выборы на пока что оккупированной территории. Когда у нас будет контроль над границей, когда ОБСЕ признает эти выборы, именно тогда начнет работать так называемый новый закон об особом статусе Донбасса, - сказал председатель ВР.

Разумков подчеркнул, что никто не будет нарушать «красные линии», которые были указаны ранее, потому что от них зависит территориальная целостность и суверенитет Украины.

– Мы действительно понимаем, что так называемый закон об особом статусе временно оккупированных территорий заканчивается в этом году. И надо находить новый механизм, новый закон, и Президент об этом говорил, что это будет публичная позиция, это не будет писаться в Офисе Президента или в закрытом комитете Верховной Рады. Это закон будет писаться вместе с обществом, потому что это вопрос очень важен для всего государства, - отметил Разумков.

По его словам, для того, чтобы ни у кого не было мысли, что новый закон об особом статусе предусматривает федерализацию Украины, он должен разрабатываться с привлечением экспертов, общественности, Верховной Рады, Офиса Президента, а также зарубежных партнеров.

– Таким образом, в этой дискуссии мы получим качественный законопроект, который будет рассмотрен Верховной Радой Украины публично, публичная дискуссия должна быть в этом вопросе. И мы сможем, оставаясь в тех «красных линиях», с которых мы начали беседу, выработать такое законодательство, которое сможет и сохранить интересы государства, и вернуть территории и людей, - отметил Разумков.

Председатель Верховной Рады также надеется, что переговоры в «нормандском формате» смогут дать толчок, который поможет выйти из тупика.

Стоит отметить, что отдел коммуникации Нацполиции накануне опубликовал фотографии и информацию об охране порядка в населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка на Донбассе.

– Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать общественную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения, - отметил замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что на этой неделе представители украинской власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает.