Разведение войск в Петровском и Золотом не началось из-за недавних обстрелов боевиков, - глава МИД Пристайко

Разведение войск Петровском и Золотом сегодня не началось из-за недавних обстрелов боевиков.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает РБК-Украина.

Пристайко отметил, что разведение войск начинается на седьмой день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов, но боевики несколько дней назад обстреляли Петровское и Золотое.

«Сегодня должно начаться разведения. Об этом договорились в Минске. К сожалению были обстреляны несколько дней назад и Петровское и Золотое. Наше решение было о том, что разведение начинается на 7 день после того, как на конкретном участке не происходит обстрелов. Именно поэтому нам надо теперь ждать, пока произойдет следующие 7 дней, которые должны доказать, что стороны готовы к дальнейшим шагам, как разведение», - заявил Пристайко.

Напомним, ранее в Офисе Президента сообщили, что на этой неделе представители украинской власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает.