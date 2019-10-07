У Путина заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе

В Кремле заявили, что «имеют определенное влияние» на боевиков в Донецкой и Луганской областях Украины, однако гарантировать отвод их войск в рамках процесса разведения сил не могут.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта», - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Кремль гарантировать, что боевики будут отведены от линии соприкосновения.

Вместе с тем Песков отметил, что Москва заинтересована в выполнении «минского плана действий».

Разведение войск в районе Петровского и Золотого должно было начаться сегодня, 7 октября. Однако, по словам главы МИД Вадима Пристайко, процесс не начался из-за недавних обстрелов со стороны боевиков – согласно договоренностям, отвод войск начинается на седьмой день стойкого перемирия.