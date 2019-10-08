Контрразведка СБУ вывела с оккупированной территории механика ремонтной роты террористической «ЛНР»

Контрразведка Службы безопасности Украины вывезла с оккупированной территории Луганской области и задержала наемника, который входил в состав ремонтной роты «Второго армейского корпуса народной милиции ЛНР».

Об этом говорится на сайте СБУ.

После спецпроверки и дачи им показаний о вооруженной агрессии России мужчину освободили от уголовной ответственности

Мужчина жил в Сорокино (бывший Краснодон) и согласился чинить военную технику незаконных вооруженных формирований из-за отсутствия денег. В боях против Вооруженных сил Украины он не участвовал и согласился сотрудничать со следствием, поэтому суд освободил его от уголовной ответственности.

В противном случае ему грозила ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса - участие в террористической организации.

Напомним, в Запорожье контрразведка СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который служил в рядах «ЛНР».