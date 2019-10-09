Штаб ООС: За сутки боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ни один украинский воин не пострадал

В течение суток на Донбассе боевики нарушили «режим тишины» 17 раз, применяя минометы калибра 180 миллиметров и 82 миллиметров, также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 10 обстрелов:

Неподалеку Песков – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия; вблизи Опытного – из минометов калибра 82 мм; дважды неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новогригорьевки – из противотанкового гранатомета; неподалеку Пищевика и Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 7 обстрелов:

Дважды вблизи Травневого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм; вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета; дважды вблизи Луганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска – из гранатометов различных систем.

В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении двум руководителям так называемых военно-патриотических клубов на территории ОРДО, которые способствовали Российской Федерации в подготовке детей к боевым действиям.