Боевики минируют маршруты наблюдателей ОБСЕ по всей линии разграничения, - глава Генштаба Хомчак

С целью недопущения патрулей ОБСЕ к военным объектам оккупанты намеренно устанавливают ложные отметки «минные поля или заминирован» на маршрутах движения.

Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью изданию «Телеком».

- Откровенно нарушая нормы международного гуманитарного права, оккупанты систематически обстреливают населенные пункты, в результате чего гибнут мирные люди, разрушаются жилые дома и объекты критической инфраструктуры. При этом фиксируются многочисленные случаи прямого вмешательства оккупационных войск в работу миссии ОБСЕ. С целью недопущения патрулей ОБСЕ к военным объектам боевики намеренно устанавливают ложные отметки "минные поля или заминирован" на маршрутах движения, - сообщил он.

Вместе с тем, Хомчак отметил, что пренебрегая достигнутыми договоренностями, российские оккупанты устанавливают минные поля вдоль всей линии разграничения и в районах транспортных коммуникаций.

- Расширение минных полей и отсутствие отметок существенно повышают уровень опасности. Регулярно встречаются случаи подрыва местных жителей и гражданского пассажирского автотранспорта, - добавил Хомчак.

Напомним, ранее Хомчак заявлял, что при разведении войск на Донбассе ВСУ отойдут на позиции 2016 года.