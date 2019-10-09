На Львовщиине руководительницу отделения банка за присвоение более 5 миллионов гривен приговорили к 10 годам тюрьмы

Жовковский районный суд Львовской области приговорил к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества экс-руководительницу одного из отделений банка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители установили, что на протяжении 2007-2010 годов руководитель одного из отделений банка в города Каменка-Бугская выдавала заведомо ложные документы.

«Так, например, она выдавала справки об отсутствии у граждан кредитных обязательств перед банком после проведения соответствующих расчетов, а также фиктивные договоры банковского вклада и внесение на счета средств. Однако, деньги, полученные от клиентов финучреждения, руководитель отделения не вносила в кассу и не отражала в финансово-хозяйственной документации. По такой «схеме» последняя присвоила имущество на сумму более 5,4 млн грн», - говорится в сообщении.

В октябре 2016 уголовное производство было направлено в суд. Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 358 (подделка документов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Суд также назначил штраф в размере 700 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ГБР объявило в розыск экс-нардепа-миллиардера Жеваго – его подозревают в растратах в банке «Финансы и кредит».