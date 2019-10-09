Амнистии для террористов, которые воевали на Донбассе, не будет, - глава Минобороны Загороднюк

Те, кто воюют на Донбассе против Украины, не могут рассчитывать на амнистию.

Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время встречи «Диалоги о Украине» в Житомире, передает «Укринформ».

- Мы не рассматриваем вопрос о каком-то особо снисходительном отношении к преступникам, террористам. Сейчас позиция тех членов правительства, которые работают над возможными вариантами (урегулирование ситуации на Донбассе. - ПН) такова, что они совершенно не рассматривают вопрос об амнистии преступников, - говорит Загороднюк.

Он добавил, что Минские соглашения подписывались в 2014 под очень серьезным давлением. Сейчас ситуация изменилась, и может быть предложено другое видение, которое будет согласовано с международными партнерами.

- Ни в одном сценарии никто не видит амнистии террористам и преступникам, которые воевали против наших и особенно тем, кто совершили преступления, - подчеркнул министр.

Напомним, ранее глава Генштаба Руслан Хомчак заявлял, что при разведении войск на Донбассе ВСУ отойдут на позиции 2016 года.