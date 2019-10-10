В Крыму задержали проукраинского активиста и его жену

В аннексированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену.

Об этом сообщил украинский политик из Евпатории, экс-депутат седьмого созыва Эдуард Леонов, со ссылкой на дочь Олега, передает «Крым.Реалии».

«Сказала, что в среду вечером ворвались в дом и увезли в ФСБ отца. Увезли в чем был. Причины неизвестны, никакой новой информации, ни у родных, ни у меня до сих пор нет», – сказал Леонов.

Официальных комментариев российских силовых и правоохранительных ведомств пока нет.

Несколько позже издание сообщило, что задержали жену активиста Любовь Приходько. Их дочь рассказала, что до сих пор не знает, где находятся ее родители.

«Я ничего не знаю, не знаю, куда увезли. Забрали не только отца, но и маму», – сказала она.

По информации корреспондента «Крым.Реалии», адвокатскую помощь семье Приходько будет оказывать Назим Шейхмамбетов.

Отметим, что 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

А ранее, в июне 2016 года, российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.