Задержанного в Крыму проукраинского активиста Приходько обвиняют в терроризме – в его доме якобы нашли взрывчатку

Об этом сообщает «Крымская солидарность», ссылаясь на адвоката Назима Шейхмамбетова.

Как известно, в среду, 10 октября, в аннексированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену.

«Олегу Приходько вменяют сразу две статьи УК РФ — статья 205 («Подготовка террористического акта») и статья 223.1. («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконное изготовление, переработка или ремонт взрывных устройств»), — говорится в сообщении.

В ходе осмотра помещения в гараже Приходько, сотрудники ФСБ обнаружили тротиловую шашку тип 200, запал для УЗРГМ 2 и поражающие элементы, а именно нарезанные сварочные электроды.

«Приходько обвиняют в подготовке подрыва здания администрации города Саки. Но, по мнению следствия, он не смог довести задуманное до конца, потому что был задержан и сотрудники ФСБ, якобы, предотвратили террористический акт», - отмечается в сообщении.

Издание пишет, что Приходько со вчерашнего дня не давали есть, не позволив также совершить ему передачу в виде булочки и воды. Суд по избранию меры пресечения состоится сегодня в Киевском районном суде Симферополя. Его супругу отпустили.

Адвокат Шейхмамбетов со слов Приходько сообщил, что тот свою вину не признает, утверждая, что взрывчатка, найденная якобы в ходе обыска, была подкинута. Он считает возбужденное против него дело политически мотивированным по причине его проукраинской позиции.

Отметим, что 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

А ранее, в июне 2016 года, российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.