Военная прокуратура получила доступ в Офис Президента, чтобы собрать документы о Иловайской операции

Главная военная прокуратура получила разрешение изъять в Офисе Президента документы об Иловайской операции.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятия в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска. Напоминаем, что Главная военная прокуратура проводит досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия», – говорится в сообщении.

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых она произошла.

«В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 боевой операции в районе города Иловайск», - подчеркнули в ГПУ.

Напомним, в третьей декаде августа 2014 года российские вооруженные силы вторглись на территорию Украины, чтобы не допустить разгром боевиков «ДНР» и «ЛНР». В ночь с 23 на 24 августа границу перешли девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава; до 60 танков; до 320 БМД (БМП) до 60 орудий; до 45 минометов; 5 ПТРК.

В результате вражеские силы достигли подавляющего преимущества: личный состав - 18 к 1; танки - 11 к 1, бронетехника - 16 к 1; артиллерия - 15 к 1, «Грады» - 24 к 1. В окружении в районе Иловайска оказались батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», батальон Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б».

Руководство сил АТО во главе с Виктором Муженко организовало переговоры с российскими военными во главе с генералом Николаем Богдановским о безопасном выводе украинских сил. После трех дней обсуждений российская сторона гарантировала «зеленый коридор» украинским военным, но 29 августа во время выхода из окружения украинские колонны были расстреляны вплотную с тяжелого вооружения.

Жертвами нападения стали 366 украинских военных, 429 человека получили ранения, 300 человек попали в плен. Вооруженные силы Украины потеряли вооружений и техники на сумму почти 300 млн гривен.