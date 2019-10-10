В Кремле обвинили Украину в срыве разведения войск на Донбассе

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина 9 октября «под надуманным предлогом» обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

«Не достигнута пока еще одна договоренность, которая была согласована на предыдущих нормандских саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах - о разведении сил в населенных пунктах Золотое и Петровское. Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения», – сказал Ушаков

По словам Ушакова, после разведения «можно будет более конкретно рассуждать о сроках проведения саммита в нормандском формате».

«Перед этим (саммитом) нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне. Без тщательной подготовки, мы считаем, что такой саммит не принес бы необходимых результатов, а наоборот, дал бы какой-то неправильный сигнал.

Саммит ради саммита не нужен, необходимы конкретные результаты по реализации Минских соглашений. Мы к этому готовы».

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск Петровском и Золотом сегодня не началось из-за недавних обстрелов боевиков. А 9 октября Нацкорпус пытался прорваться через блокпост в Золотое, где планируется отвод войск и произошли столкновения с полицией.