Проукраинского активиста, обвиняемого в терроризме, в аннексированном Крыму отправили на два месяца в СИЗО

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Задержанного в аннексированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько отправили в следственный изолятор до 10 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Как известно, в среду, 10 октября, в аннексированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену. Мужчину обвиняют в терроризме – в его доме якобы нашли взрывчатку.

Сам активист на суде заявил, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили.

«Нечего делать мне, терактами заниматься? У меня два гаража, они (сотрудники) хотели один осматривать. Я им говорю «второй открывать?». Они ответили, что у них нет постановления на второй гараж. Я им сказал, что могу открыть оба гаража, потому что мне скрывать нечего. Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда... Пусть отпечатки снимут по всему. Это моя мастерская, она открытой оставалась, туда кто угодно мог зайти», - выступил он.

Мила Волкова

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