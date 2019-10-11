Проукраинского активиста, обвиняемого в терроризме, в аннексированном Крыму отправили на два месяца в СИЗО

Задержанного в аннексированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько отправили в следственный изолятор до 10 декабря 2019 года.
Об этом сообщает Крымская солидарность.
Как известно, в среду, 10 октября, в аннексированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену. Мужчину обвиняют в терроризме – в его доме якобы нашли взрывчатку.
Сам активист на суде заявил, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили.
«Нечего делать мне, терактами заниматься? У меня два гаража, они (сотрудники) хотели один осматривать. Я им говорю «второй открывать?». Они ответили, что у них нет постановления на второй гараж. Я им сказал, что могу открыть оба гаража, потому что мне скрывать нечего. Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда... Пусть отпечатки снимут по всему. Это моя мастерская, она открытой оставалась, туда кто угодно мог зайти», - выступил он.