Проукраинского активиста, обвиняемого в терроризме, в аннексированном Крыму отправили на два месяца в СИЗО

Задержанного в аннексированном Крыму проукраинского активиста Олега Приходько отправили в следственный изолятор до 10 декабря 2019 года.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Как известно, в среду, 10 октября, в аннексированном Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько и его жену. Мужчину обвиняют в терроризме – в его доме якобы нашли взрывчатку.

Сам активист на суде заявил, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и другие вещи ему подбросили.