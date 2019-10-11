Николаевский сапер получил ранения во время выполнения боевого задания в зоне ООС – он скончался в больнице

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Вячеслав Кубрак
В пятницу, 11 октября, скончался прапорщик николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Вячеслав Кубрак.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в командовании бригады.

Сапер Вячеслав Кубрак в среду, 9 октября, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Водяное в зоне проведения Операции объединенных сил получил многочисленные осколочные ранения. Его эвакуировали в госпиталь, медики боролись за жизнь мужчины, однако спустя два дня он скончался от полученных травм.

Напомним, что на фронте на Донбассе 10 октября погиб воин из 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве.

Виолетта Чех

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