На проведение выборов в ОРДЛО могут понадобиться десятки лет, - замглавы МИД

Выборы в ОРДЛО могут состояться лишь при украинской власти и международном контроле, для этого могут понадобиться десятки лет.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар во время выступления в Херсоне, передает РБК-Украина.

По его словам, избирательный процесс под российскими войсками невозможен.

- Выборы под российскими войсками произойти не могут. Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими. К этому мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать, - сказал Боднар.

Напомним, ранее глава МИД Пристайко заявлял, что Украина хочет провести местные выборы и на оккупированном Донбассе. Позже глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, заявил, что на данный момент нет условий для проведения выборов на оккупированном Донбассе.

Как известно, 1 октября украинская делегация в контактной группе подписала «формулу Штайнмайера» по Донбассу. Позже Зеленский рассказал о мирных переговорах и «формуле Штайнмайера».