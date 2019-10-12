За сутки боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня – обошлось без потерь в рядах ВСУ

За минувшие сутки 11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», – говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: два раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Талаковки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, у Славного и Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности ОТГ «Север» противник совершил два обстрела позиций ОС: у Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня: дважды у Водяного, вблизи Пищевика и Новогнатовки.

Напомним, что на Донбассе 10 октября погиб старший матрос Юрий Волк из 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая дислоцируется в Николаеве. А 11 октября из-за ранения скончался прапорщик николаевской 36-й ОБрМП Вячеслав Кубрак.