На Донбассе боевики 23 раза нарушили режим тишины и обстреляли Водяное из миномета - двое бойцов ВСУ получили ранения

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 12 октября, нарушая Минские соглашения, боевики умышленно обстреляли населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Также один военнослужащий получил легкое ранение, еще один - боевую травму. Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.

«Противник обстреливал позиции украинских подразделений из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также с ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия», - отметили в ООС.

В частности, зафиксированы шесть обстрелов в сторону Водяного - из миномета калибра 120 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также обстрелы велись вблизи Новогнатовки, Тарамчука, Пищевика, Широкиного, Верхньоторецького, Марьинки, Богдановки, Славного; Новолуганского, Золотого, Майорска и Луганского.

Напомним, что за минувшие сутки 11 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал.