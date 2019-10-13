Обстрелов стало больше, но боевики сигнализируют, что готовы к разведению, - наблюдатели ОБСЕ

Вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах н.п. Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались.

Об этом сообщает отчет СММ ОБСЕ

По данным наблюдателей, со стороны боевиков были зафиксированы сигнальные ракеты, обозначающие готовность вооруженных формирований к возобновлению разведения сил и средств.

«11 октября наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение», - сообщили в СММ.

Аналогичные действия боевиков в СММ ОБСЕ зафиксировали 11 октября в 12:00 на участке разведения в районе Петровского.

«Поскольку ответных действий не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались», - сообщается в отчете.

При этом миссия констатирует увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и больше взрывов (около 150), по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

«Большинство нарушений режима «тишины» зафиксировано в районах северу и северо-востоку от н.п. Широкино, к югу и юго-востоку от н.п.Светлодарск, а также к югу и западу от Донецкой фильтрационной станции», - отмечают в СММ ОБСЕ.

Также наблюдатели заявляют о вооружении, размещенном в нарушение линий отвода в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

Отметим, на пресс-марафоне украинский президент заявил, что если на Донбассе не состоится разведения войск - тогда не произойдет встреча в нормандском формате.

Напомним, что «Национальный корпус» организовал акцию против отвода украинских войск в Золотом.