Штаб ООС: За сутки боевики 21 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и пулеметов

В течение минувших суток на Донбассе боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» боевики 7 раз нарушили «режим тишины». Из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Песков; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Водяного; из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов - в районе Павлополя; из станковых автоматических гранатометов - вблизи Чермалыка; из крупнокалиберных пулеметов - возле Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» боевики 14 раз нарушили «режим тишины» из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Новолуганского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Золотого; из автоматических станковых гранатометов - в районе Светлодарска; из вооружения БМП-1 - вблизи Зайцево; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Луганского; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе Южного; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Крымского.

От начала суток боевики на Донбассе 4 раза нарушили «режим тишины» и обстреляли позиции украинских военных вблизи Новотроицкого, Лебединского и Хутора Вольного.

В результате вражеских обстрелов раненых и погибших среди украинских военных нет.

Напомним, в среду, 9 октября, ветераны АТО и ООС, а также активисты Нацкорпуса пытались прорваться в Золотое Луганской области, где должны были развести войска.