Боевики за сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня – под обстрелом получил ранение один боец ВСУ

За прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия», – отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов: трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; дважды неподалеку Новогнатовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ «Север» противник совершил 10 обстрелов: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; пять раз неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Золотого - из крупнокалиберных пулеметов; у Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Хутора Свободного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала этих суток, 15 октября, пророссийские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате этих вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, что Президент Зеленский в День защитника Украины побывал на передовой на Донбассе.