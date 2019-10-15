Жителя Полтавщины приговорили к 12 годам тюрьмы за слив для ФСБ служебной информации о ВСУ

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57-летнего жителя Кременчуга Полтавской области, который шпионил для ФСБ, приговорили к 12 годам тюрьмы за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Следствием было установлено, что в июле 2014 года во время отдыха в оккупированном Крыму житель Полтавщины установил контакт и начал «конфиденциальное общение» с работниками Федеральной службы безопасности России.

В период с 2014 по 2019 годы мужчина передавал российским спецслужбам информацию о развитии общественно-политической, социально-экономической и военной ситуации в Полтавской области и в Украине в целом. Осужденный регулярно предоставлял информацию о лицах, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах, что является служебной информацией ВСУ.

Сам шпион свою вину признал полностью.

Напомним, как ранее Украина в рамках обмена отдала России очаковского шпиона Ломако и обвиняемого в госизмене николаевца Кореновского.

Тарас Леонтян

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