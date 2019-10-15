Штаб ООС: Двое украинских военных погибли от снайперских выстрелов

иллюстрация В районе проведения операции Объединенных сил сегодня от пуль снайперов погибли два украинских военнослужащих. Еще один военный получил ранение.

Об этом сообщается на странице пресс-центр штаба ООС в Facebook.

«На протяжении текущих суток, в результате коварных действий снайперов, два военнослужащие Объединенных сил погибли. Еще один военный получил ранения», - говорится в сообщении.

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Опытного, Новотроицкого, Лебединского, Павлополя, Пищевика, Авдеевки, Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» боевики совершили 3 обстрела по нашим позициям возле Золотого, Золотого-5, Новолуганского.

Напомним, за прошедшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий получил ранения.