«Роспуск «Л/ДНР», прекращение огня»: Украина в Минске выдвинула ряд требований для реализации соглашений

фото: интернет Во вторник, 15 октября, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения ряда пунктов, среди которых роспуск так называемых «ЛНР» и «ДНР» и полное прекращение огня.

Об этом на своей странице в Facebook заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Украинская сторона отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно исключительно при условии выполнения следующих пунктов: -роспуск квазиугруппировок «Л/ДНР»; -полное прекращение огня; -обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; -вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; -разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; -установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями», - сообщила Олифер.

Кроме того, она заявила, что выполнение блока по безопасности Минских соглашений является ключевым для возвращения мира на Донбасс, при том, что ОРДЛО продолжает нарушать режим тишины в местах, где должны отвести войска.

«Вопреки Минским договоренностям, НВФ ОРДЛО продолжают систематически нарушать режим тишины вдоль всей линии соприкосновения, в т.ч. в районе н.п. Золотое и Петровское, где должно состояться разведения сил и средств. Украинская сторона четко отметила: такое разведение может произойти только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированные Минскими соглашениями, НВФ ОРДЛО не сводят с линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы», – написала она.

При этом, стоит отметить, что подобные условия вряд ли будут приняты Россией и боевиками.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом, но Киев и Донбасс не отказываются от этих планов.