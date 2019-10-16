В «ЛНР» приговорили местную жительницу к 14 годам свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Группировка «ЛНР» приговорила жительницу подконтрольной боевикам территории Луганской области к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

Об этом сообщили в так называемой генпрокуратуре «ЛНР», передают Новости Донбасса.

Женщине инкриминировали сотрудничество с украинской спецслужбой.

Ее обвинили в сборе и передаче сведений о боевиках «народной милиции», руководящих лицах силовых структур «ЛНР», вербовке «чиновников» группировки, проведении тайниковых операций и содействии торговой блокаде.

Напомним, боевики террористической группировки «ЛНР» военным судом осудили двух граждан Украины за «государственную измену».