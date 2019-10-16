Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе до 26 – есть погибшие и раненые

За минувшие сутки, 15 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники за 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погибло двое украинских военнослужащих, четверо – получили ранения, а еще один – боевое травмирование.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Отмечается также активность вражеских снайперов», – отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» противник осуществил 20 обстрелов, а в районе ответственности ОТГ «Север» – шесть обстрелов. С начала этих суток, 16 октября оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности ОТГ «Восток».

Как сообщалось 15 октября, двое украинских военнослужащих были убиты снайпером боевиков.

Несколько позже стало известно имя одной из жертв снайперского обстрела – Ярослава Никоненко. Об этом сообщили на Facebook-странице 101-й отдельнай бригады охраны Генерального штаба Украины, где она проходила службу.

В сети сообщают, что у 36-летней Ярославы Никоненко осталась 13-летняя дочь. Ярослава Никоненко – дочь воина «айдаровца», ветерана Афганистана Сергея Никоненко, который погиб 18 января 2015 года в результате обстрела российскими оккупантами с РСЗО «Град» села Трехизбенка.

Напомним, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске отметила, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения ряда пунктов, среди которых роспуск так называемых «ЛНР» и «ДНР» и полное прекращение огня.