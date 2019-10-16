В Николаеве рассмотрят апелляцию на приговор шпиону ФСБ, которого осудили к трем годам тюрьмы за госизмену

Николаевский апелляционный суд в среду, 16 октября, рассмотрит жалобу прокуратуры на приговор суда относительно Вадима Карпова, которого наказали за госизмену тремя годами тюрьмы, а срок предварительного заключения засчитали по «закону Савченко», то есть один день под стражей считается за два в тюрьме.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Приморский районный суд Одессы приговорил Карпова к такому наказанию 12 июля 2018 года. Установлено, что он шпионил на российские спецслужбы с 2015 по 2018 год.

Информацию он передавал старшему оперуполномоченному Управления ФСБ по Черноморскому флоту Воронину Павлу Сергеевичу. Чтобы получать информацию, он «завербовал» сотрудника Службы безопасности Украины в Одесской области, но последний сообщил об этом обстоятельстве и спецслужба начала передавать Карпову ложную информацию и одновременно документировала факт шпионажа.

В суде Карпов признал вину. Он пояснял, что решился на преступление, поскольку ему нужны были деньги на лечение онкобольного отца, который страдал онкологическим заболеванием и нуждался стоимостного лечения. Также он говорил, что у него на иждивении находится мать пенсионного возраста и два малолетних ребенка. По его словам, он не осознавал общественную опасность от совершенного и нанести ущерб государству не желал. Суд признал раскаяние смягчающим обстоятельством.

Как сообщалось в сюжете ТСН, Карпов с позывным «Композитор» передавал информацию российским спецслужбам на специально защищенном носителе. Его куратор из ФСБ представляется как Павел Кирсанов. Его настоящее, засекреченное, имя - Павел Воронин и он потомственный чекист. Его отец Сергей Воронин - ветеран ФСБ.

Прокуратура не согласилась с таким приговором для Карпова и подала на него апелляционную жалобу. В августе Одессе апелляционный суд не мог собрать коллегию для решения этого вопроса, поэтому Верховный суд передал дело в Николаевский апелляционный суд. В сентябре Николаевский апелляционный суд постановил решение об этапировании Карпова из колонии в Одессе в Николаевский следственный изолятор, чтобы обеспечить его присутсвие на заседниях.

В Николаеве суд будет рассматривать апелляцию 16 октября в 13:00.

Напомним, как в «ЛНР» приговорили местную жительницу к 14 годам лишения свободы за сотрудничество с украинскими спецслужбами.