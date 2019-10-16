Российский шпион рассказал о том, как внедрился в «Правый сектор» и передавал боевикам информацию

Алексей Филиппов «Разведчик» террористической «ДНР» Алексей Филлипов рассказал, как внедрился в ряды «Правого сектора» в 2015 году, а после – «Азова», откуда на протяжении полутора лет передавал сведения россиянам.

Соответствующее видео опубликовано на одном из YouTube-каналов.

В описании к самому видеоролику говорится, что Филиппов является бывшим морским пехотинцем Тихоокеанского флота России и офицером СОБР МВД РФ. Уже командование террористической «ДНР» внедрило его в подразделения украинских военнослужащих, а он передавал боевикам информацию о планах Вооруженных Сил Украины.

Филиппов в Киеве, 2015 год По словам «разведчика», он вступил в ряды «Правого сектора», потому что на тот момент туда было «легче всего попасть», а после военной подготовки его отправили на фронт. Оттуда он передавал всю информацию, которой владел, боевикам: о военных планах, графиках дежурств, вооружении, месторасположении позиций. Как рассказывает сам шпион, он посредством мессенджеров отправлял фотографии с геолокацией.

– Практика показала, что они (боевики, – ПН) пользовались этой информацией вполне успешно. Удары по позициям ВСУ и «Правого сектора» были достаточно эффективными и точными, – рассказал Филиппов.

По его утверждениям, для того, чтобы поддерживать соответствующий образ и не попасться, он следил за позицией украинских СМИ.

Напомним, что 3 мая 2018 года в штабе ООС сообщили, что пропавший 2 мая в районе поселка Широкино военнослужащий морской пехоты дезертировал и перешел на территорию, временно подконтрольную российским оккупационным войскам. Дезертировал он якобы из-за долга в размере нескольких десятков тысяч гривен. Им оказался 35-летний военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Позже на Youtube-канале «НовороссияТВ» было размещено видео его «интервью», в котором Чмиль в сопровождении террористов передвигается по Донецку. Там он говорит, что «не видит вранья» со стороны боевиков, становится на колени и извиняется перед «жителями Донбасса за разрушения со стороны украинских военнослужащих».

В августе текущего года полиция Донецкой области закрыла уголовное производство в отношении Чмиля из-за «отсутствия состава преступления».