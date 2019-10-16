Боевики «Л/ДНР» вербуют заключенных в подконтрольных тюрьмах, а потом отправляют в Украину вести подрывную деятельность, – СБУ

Контрразведчики СБУ фиксируют массовые факты вербовки представителями так называемых «МГБ Л/ДНР» граждан Украины, которых передают из колоний на временно оккупированных территориях в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что созданые и контролируемые российскими оккупантами псевдоспецслужбы через администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их предоставить письменное согласие на сотрудничество.

«Они должны были выполнять задачи в ущерб государственной безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения. При этом, по личным свидетельствам многих из них, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания», – отметили в СБУ.

В частности, среди заключенных, которые в 2019 году были этапированы на контролируемую Украины территорию, контрразведка СБУ в разных регионах страны выявила одиннадцать завербованных лиц и двадцать осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы.

По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 во временно оккупированной части Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспублики. При этом ему был предоставлен псевдоним, отработаны задачи и каналы конспиративной связи.

Также выявлены факты использования осужденных для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований. В частности, житель Днепропетровщины, который в 2014 году отбывал наказание на территории Донецкой области, был привлечен к работам на одном из блокпостов террористической группировки «Безлера».

По каждому выявленному факту осуществляется проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного статьи 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также подчеркнули, что согласно статьи 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Но гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступной задачи не совершил никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с враждебной спецслужбой.