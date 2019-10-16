На оккупированных территориях Донбасса боевики проводят перепись населения, - ОБСЕ

Представители террористических организаций «Л\ДНР» осуществляют перепись гражданского населения на неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствует отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

12 человек с неподконтрольных территорий Донецкой области сказали наблюдателям, что приняли участие в переписи населения.

"В центре переписи населения, расположенном в учебном заведении в Горловке, три женщины и двое мужчин, которые проводили перепись, сообщили Миссии, что люди, которые собирают данные для него, прошли обучение, и им выдавались буклеты с инструкциями", - сказано в сообщении.

У подобного заведения в Горловке местные жители сообщили наблюдателям, что перепись населения была хорошо проанонсирована в СМИ и через SMS-сообщения.

В тот же день в городе Голубовка и поселке Лозовский Луганской области двое жителей рассказали, что лица, которые проводят перепись населения, посетили их место жительства, при этом не требовали никаких документов для сбора данных для переписи.

Напомним, ранее в ОБСЕ сообщили, что вооруженные формирования ОРДЛО демонстрируют готовность к возобновлению разведения сил и средств в районах Петровское и Золотое, однако мероприятия по возобновлению процесса разведения не начались.