В николаевской 36-й бригаде морской пехоты опять потери – во время обстрела боевиков погиб матрос

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В среду, 16 октября, в зоне проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщается на Facebook-странице бригады.

Около 21:00 того дня во время обстрела противником позиций наших защитников получил несовместимое с жизнью ранение старший матрос Криль Степан Валерьевич.

В бригаде сообщили, что Криль был родом из Луганской области, и с 2015 года стал на защиту Украины.

Напомним, что 11 октября скончался прапорщик николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты Вячеслав Кубрак.

Виолетта Чех

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