Штаб ООС: Боевики 29 раз обстреливали позиции ВСУ, потерь среди украинских воинов нет

В районе боевых действий в течение минувших суток, 17 октября, боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» боевики произвели 13 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» боевики совершили 16 обстрелов.

Сообщается, что за прошедшие сутки вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих ООС нет.

С начала суток вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «ВОСТОК» в настоящее время вражеской огневой активности не зафиксировано. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «СЕВЕР» противник совершил обстрелы: неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Напомним, 15 октября в районе проведения операции Объединенных сил от пуль снайперов погибли два украинских военнослужащих. Еще один военный получил ранение.