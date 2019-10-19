В «Л/ДНР» в незаконном плену находятся 240 человек, еще 257 числятся как пропавшие без вести, – СБУ

Пропавшими без вести на оккупированном пророссийскими боевиками Донбассе считаются 257 человек, 240 - пленными.

Об этом «Радио Свобода» сообщили в Службе безопасности Украины.

«По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях значатся как: пропавшие без вести - 257 человек, незаконно лишены свободы - 240 человек», - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что украинская сторона принимает меры, которые должны способствовать освобождению всех «незаконно лишенных свободы лиц, заложников, содержащихся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

«Соответствующие предложения по данному поводу регулярно представляются на рассмотрение Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и обработки с привлеченными в рамках Минского формата международными гуманитарными организациями. Работа по указанным направлениям продолжается», - заверили в ведомстве.

Напомним, как 3 октября глава МИД анонсировал масштабный обмен пленными с РФ.