На Донбассе боевики из тяжелой артиллерии обстреляли Золотое

В субботу, 19 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает штаб ООС.

«Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил девять обстрелов: дважды у Водяного на Приазовье, неподалеку Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя, Тарамчука, Новоселовки Второй, Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксировано шесть вражеских обстрелов: трижды неподалеку Золотого-4, у Зайцевого, Крымского, Троицкого.

За минувшие сутки в результате обстрелов противником наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

В течение текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Напомним, 15 октября в районе проведения операции Объединенных сил от пуль снайперов погибли два украинских военнослужащих. Еще один военный получил ранение.