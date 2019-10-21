Экс-сотрудник СБУ, который в 2014 году изменил присяге, помогает ФСБ вербовать украинцев в Крыму

Контрразведка Службы безопасности Украины установила, что сотрудники ФСБ РФ заставляют граждан, проживающих на временно оккупированной территории Крыма, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, основная задача завербованных - это сбор информации о проукраински настроенных жителях Крыма. Данные затем используются российскими спецслужбами для преследования нелояльных к оккупационной власти и политики РФ местных жителей.

Контрразведка также установила, что в этой деятельности задействован представитель ФСБ РФ - бывший офицер управления СБУ в Крыму Дмитрий Карелин, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону врага.

Напомним, ранее СБУ сообщала, что боевики «Л/ДНР» вербуют заключенных в подконтрольных тюрьмах, а потом отправляют в Украину вести подрывную деятельность.