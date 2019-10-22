Рябошапка подписал приказ о создании нового департамента в ГПУ – они будет заниматься преступлениями во время войны

В понедельник, 21 октября, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре Украины Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В департамент будут входить два управления (по два отдела в каждом управлении). Деятельность департамента будет сосредоточена на осуществление надзора по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей и в условиях вооруженного конфликта.

Стоит отметить, что создали департамент спустя больше пяти лет после российской агрессии.

В то же время, в июне 2014 года в Следкоме РФ сообщали, что создали «спецподразделение по расследованию преступлений международного характера, совершенных в Украине» (речь о временно оккупированных Россией территориях, - ПН), которое занимается преследованием украинских военнослужащих и командиров ВСУ и фальсификацией материалов, для дальнейшего обращения в международные организации.

Также напомним, что Рябошапка подписал приказ о создании Департамента процессуального руководства дел Майдана при ГПУ.